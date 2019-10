Jogador obidense chega a Belém para fazer teste no Clube do Remo

O jovem jogador obidense, Marcos Paulo Silva dos Santos, de 19 anos, que jogou no time do São Francisco pelo Campeonato Obidense e estava defendendo a Seleção de Óbidos que está disputando a Copa Oeste do Pará, chegou nesta quinta-feira, dia 17, em Belém do Pará para fazer teste no Clube do Remo.

Marcos Paulo foi recepcionado no Aeroporto de Belém pelo vice-presidente do Clube do Remo, o obidense Claudio Jorge Castro, que está dando todo apoio a Marcos e pelo remista Evander Batista, o qual foi levado até a toca do Leão, onde foi recebido pelo técnico da Base do Clube do Remo, Netão.

Segundo Evander Batista, a torcida do Clube do Remo em Óbidos, REMOBIDOS, se mobilizou, conseguiu arrecadar recursos e financiar a ida de Marcos para Belém do Pará, para realizar os testes.

Os obidenses estão na torcida pra que tudo dê certo para Marcos Paulo, que segundo informações foi o jogador revelação do Campeonato Obidense, de grande potencial.

www.obidos.net.br - Fotos de Evander Batista

