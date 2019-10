“I Bike Tour” foi realizado em Óbidos

Foi realizado no sábado, dia 19, o “I BIKE TOUR – Passeio Ciclístico no Centro Histórico de Óbidos-Pará”. O evento faz parte das comemorações aos 322 anos de Óbidos, celebrado no dia 02 deste mês.

O projeto teve como objetivo sensibilizar os moradores do Centro Histórico de Óbidos e a população em geral para a importância e o comprometimento de conhecer, valorizar e preservar os patrimônios histórico-culturais existentes nesta cidade, que é considerada, a mais histórica do Baixo e Médio Amazonas.

Durante o passeio, foi realizado panfletagem nos imóveis de propriedade privada, com mensagens sobre noções de patrimônio, memória e preservação.

A inscrição para participar do I Bike Tour, foi 01 kg de alimento não perecível ou material de limpeza, os quais foram destinados à Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Aos inscritos, foi realizado o sorteio de uma Bike, tendo como contemplada a senhora Alda Lúcia Gomes de Freitas.

O evento foi organizado pela Secretaria municipal de Cultura e Turismo – Semcult, que agradeceu os participantes do Bike Tur, momento de Cultura, Turismo e História.

Informações da Ascom/Óbidos e fotos de Odirlei Santos

VEJA AS FOTOS..



