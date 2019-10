UFOPA - ÓBIDOS: Colação de Grau do Curso de Licenciatura em Pedagogia

A Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, Campus Óbidos realizou neste sábado, dia 26, Cerimônia de Outorga de Grau de 37 acadêmicos da turma de Licenciatura em Pedagogia 2015.

O evento da colação teve vários momentos, sendo que a outorga de grau aconteceu no Templo da Assembleia de Deus, onde reuniu a Direção da UFOPA, professores, homenageados, colandos, familiares dos alunos e convidados.

A cerimônia de outorga contou com a presença do Reitor da UFOPA, Prof. Dr. Hugo Alex Diniz, o qual presidiu a cerimônia que iniciou por volta das 18h, logo após aconteceu o Baile de Formatura que foi realizado na Quadra Nilton Melo, onde os formandos comemoraram com muita alegria mais uma conquista em suas vidas.

