Cerimônia de abertura marca o início dos Jogos Estudantis Obidenses 2019

Iniciou nesta terça-feira, dia 29, com a realização da cerimônia de abertura, no Ginásio do Mariano, os Jogos Escolares Obidenses 2019, Zona Urbana, categorias “C e D” promovido pela Secretaria de Educação de Óbidos - SEMED, os quais serão realizados no período de 29 a 31 de outubro.

Os Jogos Estudantis reunirão a comunidade estudantil obidense na disputa de várias modalidades esportivas, como: Futsal; atletismo, handebol, voleibol, xadrez e outras.

Conforme a programação, as seguintes atividades serão realizadas nos três dias de disputa.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTUDANTIS 2019

Zona urbana - Categorias "C e D”

DIA 29/10 (terça-feira)

FUTSAL - Categoria: C Masc. e Fem.

HANDEBOL – Categoria: C Masc. e Fem. Às 14h-Mariano

DIA 30/10 (quarta feira)

REVEZAMENTO: Categorias "Ce D” Masc. e Fem, às 07h- Praça de Sant' Ana;

XADREZ: Categorias “C e D” Masc. e Fem. As 08h30min - Casa de Cultura;

FUTEBOL DE CAMPO: Categoria "D” Masc, e Fem. Às 08h - Estpádio Ary Ferreira

VOLEI: Categoria "D" às 14h30min – Quadra do Mariano

DIA 31/10 (quinta-feira)

ATLETISMO: Categoria “C e D” Masc. e Fem. Às 07h Praça de Sant'Ana

HANDEBOL-Categoria: "D' Masc. e Fem. Às 08h30min- Mariano

FUTSAL-Categoria "D" Masc. e Fem. Às 14h30min - Mariano

ENCERRAMENTO - 17H

PARTICIPAÇÃO DAS ESCOLAS

EMEF Dr. Raymundo Chaves; EMEIEF Frei Edmundo; EMEIEF inglês de Souza; EMEIEF José Tostes; EMEIEF Irma Firmina; EMEF Sao Francisco e EMEF Felipe Patroni

