Jogos Estudantis 2019: Disputas de Voleibol, Xadrez e Atletismos foram realizadas

Aconteceu nesta quarta-feira, dia 29, em Óbidos, as disputas de atletismo, jogos de Xadrez e Voleibol , que foram realizadas pelos alunos das escolas municipais que estão participando dos Jogos Estudantis, respectivamente, na Praça de Sant´Ana, Casa da Cultura e na quadra do Mariano,

Alunos das categorias A e B participaram pela manhã das provas de atletismo, em várias modalidades, sempre acompanhados pelos pais, que animaram a torcida da garotada que se esforçava ao máximo para levar um troféu para a sua escola.

Na quadra de esportes do Mariano Futebol Clube, a meninada disputou as partidas eliminatórias de voleibol. As partidas de Xadrez foram disputadas na Casa da Cultura.

Jogos Estudantis de Óbidos encerram na quinta-feira, dia 31, quando será divulgado pela Secretaria de Educação, organizadora do evento, os resultados gerais.

