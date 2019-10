BELÉM: “Pedal Mulher Nota 100”: um alerta para a prevenção do câncer de mama

Uma boa iniciativa para alertar as mulheres quanto à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama aconteceu neste domingo, dia 27 de outubro, com o “Pedal Mulher Nota 100”, que saiu de Belém do Pará, seguiu pela BR 316, depois PA-391, até a Ilha de Mosqueiro, encerrando na praia da Baia do Sol.

O “Pedal Mulher Nota 100”, alusivo ao Outubro Rosa, é promovido pelos grupos de ciclismo “Pedal Delas” e “Matinal Training” e reuniu cerca de 300 participantes de vários grupos de ciclismo de Belém e interiores do Estado.

O evento que está em sua terceira edição, este ano trouxe o tema “Aventure-se! Querer é Poder!” e, percorreu cerca de 80 km, Belém – Baia do Sol, onde foi montado um painel com os patrocinadores do evento, em frente do qual os participantes registravam a chegada.

Registramos algumas fotografias do Pedal, durante o percurso, na chegada e no encerramento, que culminou com a confraternização dos participantes e o sorteio de vários prêmios, dentre os quais uma Bike, que foi sorteada para uma ciclista que pela primeira vez participou do Pedal.

Câncer de Mama

O mês de Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como Outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promovendo a conscientização sobre as doenças, proporcionando maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade.

O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer de mama. Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos.

O câncer de mama pode ser detectado em fases iniciais, em grande parte dos casos, aumentando assim as chances de tratamento e cura.

