Projeto José Cornélio dos Santos formou 26 marceneiros

Aconteceu no dia 23 de dezembro, no Auditório da Casa de Cultura, em Óbidos, a formação de 26 adolescentes que são atendidos pelo Projeto José Cornélio dos Santos, os quais receberam certificados do Curso Profissionalizante de Marcenaria.

Durante a cerimônia de certificação estiveram presentes vários secretários, como a Sra. Izalina Alves Secretária da Semdes e o Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, que falaram sobre a importância dos jovens estarem se inserindo no mercado de trabalho profissionais capacitados em Marcenaria.

O Projeto

O Projeto José Cornélio é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, por meio do CREAS. O projeto destina-se a adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, cumprindo medidas protetivas encaminhados pelo Ministério Público. Além do curso de marcenaria, o projeto disponibiliza outros cursos complementarias, de modo que, os jovens saiam preparados para atuar no mercado de trabalho, assim como a formação pessoal para seguir a vida junto a sociedade.

Com informações e Foto da Ascom/Óbidos

