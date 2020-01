Em Óbidos, trecho de asfalto da PA-437 está sendo concluído

O trecho de asfalto da PA-437, cerca de 4,5 km, na entrada da cidade de Óbidos, patrocinado pelo Governo do Estado está sendo concluído com a sinalização horizontal, vertical, meio fio do acostamento. A pavimentação passa pela entrada do aeroporto e chega até a subestação de energia da Celpa, faltando cerca de 4 km até o Curuçambá.

Esses 4,5km de asfalto beneficiará diretamente o Instituto Federal do Pará, Aeroporto de Óbidos, a Fábrica de Poupa de Açaí, loteamentos, entre outros empreendimentos que ficam localizados nesse perímetro, sem falar em novos investimentos ao longo da rodovia.

“O ideal seria esse asfalto chegar pelo menos até o Balneário do Curuçambá, perímetro onde o trânsito é mais intenso. Ou então fazer a interligação dos municípios de Óbidos, Oriximiná, Curuá e Alenquer, aí sim, seria um sonho realizado para a população desses municípios, que sofrem durante o inverno com estradas mal conservadas e os atoleiros”, comentou um morador da região.

A obra em Óbidos ficou por contra da Empresa Capitólio Eireli e o Governo do Estado Pará investiu nas obras de asfaltamento de trechos da PA-437 em Óbidos, PA-439 em Oriximiná e da PA-249 em Curuá, envolvendo recursos de um contrato no valor de R$13.622.119,77, segundo o site do Governo.

