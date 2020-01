Em Óbidos, família fica à deriva no Rio Amazonas e é socorrida por policiais militares

Uma embarcação de pequeno porte conhecida na região como “bajara” ficou à deriva no Rio Amazonas, em Óbidos, no oeste do Pará, durante um temporal na tarde deste domingo (29). No barco havia 12 pessoas de uma mesma família, sendo três crianças.

O resgate da família ocorreu após o Núcleo de Operações Integradas (Niop) de Santarém receber um chamado informando sobre a situação e repassar a 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (29ªCIPM) de Óbidos.

Quatro militares foram até o local indicado e conseguiram resgatar todos os membros da família e rebocar a embarcação que havia apresentado problemas mecânicos durante a travessia.

Já na cidade, as 12 pessoas passaram por avaliação de uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

FONTE: G1/Santarém

