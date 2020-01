Fortes chuvas em Óbidos destroem parte do asfalto da PA-437, próximo a Baixa Funda

A forte chuva que atingiu Óbidos na madrugada deste sábado, dia 28, deixou estragos no asfalto da PA-437, na altura da Baixa Funda. A drenagem feita pela empresa contratada para realizar os serviços de asfaltamento dos 4,5km da PA, não suportou a quantidade de água e parte da pista foi afetada destruindo o asfalto e também provocou uma erosão, nesse perímetro.

Noticiamos no dia 26 de dezembro que trecho de asfalto da PA-437, cerca de 4,5 km, na entrada da cidade de Óbidos, patrocinado pelo Governo do Estado estava sendo concluído com a sinalização horizontal, vertical, meio fio do acostamento, com esse problema, a pista terá que ser refeita nesse perímetro da Baixa Funda.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.