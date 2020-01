Eduardo Dias deixa a Secretaria de Cultura de Óbidos

Confirmada a exoneração do Secretário de Cultura de Óbidos Eduardo Dias nesta quarta-feira, dia 8, o qual assumiu a secretaria em janeiro de 2018, véspera do Carnapauxis e ficou no cargo durante dois anos.

Conversamos com Eduardo Dias que nos informou que sai com a sensação do dever cumprido, “Fiz um bom trabalho e vou continuar contribuindo com a cultura”, comentou Eduardo.

Eduardo também nos informou alguns projetos e realizações em sua gestão: Criei o projeto geladeira literária; O Carnapauxis ano passado foi considerado um dos melhores, com índice de violência zero; deixei o custo em 50% mais barato em relação ao ano anterior; Criei o projeto de maior sucesso no governo que é o aulão de ritmo na Praça da Cultura, de graça para a população, que acontece as terças e quintas; Coloquei o município na feira do livro do Baixo Amazonas pela primeira vez onde aconteceram três lançamentos de livros de escritores locais e palestrei como convidado da feira; Fui no Congresso Nacional falar da expressão do Carnapauxis junto com o movimento de cinema de Alter do chão em busca de recursos com lideranças políticas paraenses; Consolidei dois conselhos, o Conselho de Patrimônio Histórico e Cultural e o Conselho de Turismo e coloquei Óbidos na rota do turismo nacional com esse trabalho; Fiz duas versões do FEMOB; Participação de Óbidos na Flipa que aconteceu na Fox Vídeo em Belém, Biketur que foi uma campanha pra conscientizar a preservação do patrimônio histórico e cultural de Óbidos, entre outras realizações.

Segundo informações, o novo secretário de cultura do Município de Óbidos deverá ser o professor Jean Savio da Silva Ricarte, geógrafo e especialista em gestão ambiental, o que poderá ser confirmado em breve.

