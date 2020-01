Coordenador e compositores de marchinhas se reúnem para discutir o Festival

Festival de Marchinhas de Carnaval de Óbidos acontecerá no dia 11 de janeiro de 2020, na Associação Recreativa Pauxis – ARP, sendo que 16 músicas foram inscritas e serão apresentadas por vários compositores, em sua maioria obidenses.

O coordenador e idealizador do Festival, Paulo Onofre, se reuniu com alguns dos compositores na Praça do Ó, em Óbidos, para discutir o andamento do evento. Paulo Onofre nos informou que os CDs com as músicas foram gravados e que os mesmos foram distribuídos aos compositores para serem vendidos a R$ 15,00, o que dá direito ao ingresso da festa.

Paulo Onofre informou também que o valor da mesa para o evento está sendo vendida ao preço de R$ 50,00, e quem quiser comprar é só procurá-lo. A premiação para os vencedores está estipulada em 2 mil reais para o 1º colocado, um mil reais para o 2º colocado e 500 reais para o 3º colocado.

Depois da escolha das marchinhas vencedoras, acontecerá um grande Baile de Carnaval embalado pelas marchinhas, frevo e samba de enredo que fizeram sucesso nos carnavais dos anos 50, 60, 70 e 80.

Contatos do Paulo Onofre: 092 99469-0169

ESCUTE AS MÚSICAS:

Bué e Tidão Bué e Tidão

Eduardo e Bué Eduardo e Bué

