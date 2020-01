Pais iniciaram fila em frente a Escola São Francisco para garantir matrículas de seus filhos

Na manhã desta sexta-feira, dia 17, pais de alunos que pretendem matricular seus filhos na Escola Municipal São Francisco começaram a formar uma fila em frente a escola por volta das 4h30, e as 11h, já tinha cerca de 100 pais na fila, com objetivo de garantir a matrículas de seus filhos.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria de Educação, as matrículas de novos alunos nas escolas da rede municipal iniciarão somente na segunda-feira, dia 20, e irá até o dia 24/01/2020. Assim, os pais iriam passar o final de semana acampado, até o dia da matrícula.

Para evitar os desgastes dos pais que pretendiam ficar na fila por três dias, a Diretora da Escola, Adrielem Rodrigues, resolveu abrir os portões da Escola para uma reunião que aconteceu na Quadra. Durante a reunião, Adrielem comentou que era desumano ficar por três dias na fila pegando sol e chuva, e em comum acordo com os pais presentes, resolveu implantar o sistema de a chamada dos 100 pais de alunos que estavam na fila, para matricular seus filhos no turno da manhã, a maior procura.

Segundo o que ficou decidido na reunião, hoje, às 13h, foi feita a primeira chamada dos pais que estavam na lista. No sábado, as 8h será feita a segunda chamada. No domingo, as 8h, a terceira e na segunda as 7h a última chamada. Conforme a decisão, se algum dos pais que estiverem na lista faltar, perderá a vaga.

Um dos pais presente se manifestou apoiando a decisão e comentou que seria a melhor forma pra resolver o problema da fila, pois fica muito mais cômodo, evitando a enorme fila que em outros anos se concentrava em frente a Escola.

