Confira o calendário de matrículas para a Rede Municipal de Ensino de Óbidos

A Secretaria Municipal de Educação de Óbidos divulgou o Calendário de Matrículas da rede municipal de ensino, que estabelecer o período de organização, planejamento e efetivação da matrícula da demanda escolar, obedecendo as seguintes datas:

I - Renovação e matricula dos discentes com deficiência: 06 a 10/01/2020;

II- Renovação de matrícula: 13 a 17/01/2020;

III- matricula de novos discentes: de 20 a 24/01/2020;

Segundo a Secretaria, a oferta de matrícula nas escolas da rede municipal de ensino deverá: garantir a matricula do discente, preferencialmente, próximo de sua residência e assegurar a igualdade de acesso, permanência e sucesso dos discentes.

No ato da matrícula os seguintes documentos deverão ser apresentados:

a) Educação Infantil: 01 Pasta arquivo; 03 fotos 3x4 recentes; 01 foto da criança com a família (não é condicionalidade para realização damatrícula); Cópia da certidão de nascimento; Cópia do CPF (do aluno); NIS da criança; Cópia da carteira de vacinação; Cópia do RG ou CPF do responsável; Cópia do comprovante de residência atual e legível; Cópia do cartão SUS.

b) Ensino Fundamental: 01 Pasta arquivo; 02 fotos 3x4 recentes; Cópia da certidão de nascimento; Cópia do CPF (do aluno); NIS do aluno; Cópia do RG (do aluno); Cópia do RG ou CPF do responsável; Cópia do comprovante de residência atual e legível; Cópia do cartão SUS.

