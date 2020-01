NOTA DE FALECIMENTO: Frei Hermano Wiggenhorn, OFM, faleceu em Salvador

"Bem aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus!" (Mt 5,8).

Comunicamos a páscoa do Frei Hermano Wiggenhorn, OFM, falecido nesta tarde em Salvador/BA. O Frei Hermano tinha 81 anos e era natural de Metelen/Alemanha. Entrou na Ordem dos Frades Menores em 1959 e foi ordenado em 1965. Residia no Convento São Francisco de Assis no Pelourinho em Salvador, local onde veio a falecer. Que nosso irmão descanse em paz!

Fonte: Província Franciscana de Santo Antonio do Brasil

