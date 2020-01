Inaugurada a 1ª Fase do Hospital D. Floriano com recebimento de equipamentos de imagens e diagnósticos

Um dos empreendimentos mais esperados pela população obidense nos últimos anos é a conclusão da nova Santa Casa de Misericórdia de Óbidos (Hospital Dom Floriano), que está em fase de conclusão.

Nesta terça-feira, dia 21, a 1ª Fase do Hospital está sendo concluída, quando Padres Franciscanos da Fraternidade e Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, administradores do Hospital, estiveram em Óbidos para formalizar a entrega dos equipamentos do Setor de Imagem e Diagnósticos, viabilizado pelo Ministério Público do Trabalho d 15ª região de São Paulo.

O Evento de inauguração da 1º Fase aconteceu no Hall de entrada do Hospital, onde houve a apresentação de Grupo Carimbó da Terra, da comunidade de Curuai, que homenageou o Barco Hospital Papa Francisco. Houve também a plantação de sete árvores na frente do Hospital, onde Dom Bernardo e Frei Joel, plantaram a primeira e a segunda foi plantada por Ronaldo Lira, do MPT de São Paulo, outras árvores foram plantadas.

Em seguida, Jorge Ary Ferreira fez um breve relato da fundação da Santa Casa de Misericórdia de Óbidos. Na sequência, muito aplaudido pelos presentes, Frei Joel no uso da palavra agradeceu as pessoas que direta ou indiretamente ajudaram a construção do novo Hospital, que agora está se tornando realidade. O Prefeito Chico Alfaia também se pronunciou e falou da importância do Hospital para a comunidade obidense e agradeceu aos frades pelo empenho e pela gratidão com o povo obidense.

Ronaldo Lira, representando do MPT de São Paulo, em seu pronunciamento comentou sobre sua satisfação de estar contribuindo com a saúde na Amazônia e sobre os atendimentos já efetuados pelos profissionais do Barco Hospital Papa Francisco. “Dentro do barco não tem partido politico só tem amor”, comentou e finalizou cantando a música de Roberto Carlos, “Como é grande o meu amor por você”.

Frei Francisco Bellote em seu pronunciamento fez um breve relato sobre a origem das Santas Casas no Brasil e em Óbidos. Mencionou sobre o empenho de Dom Bernardo para revitalizar a Santa Casa de Óbidos. Mencionou que o Barco Hospital já fez mais de 27 mil atendimentos, um número bastante expressivo pelo tempo de funcionamento. Agradeceu aos representantes do MPT que viabilizou financeiramente construção do Barco Hospital. Comentou que os equipamentos que estão sendo entregues são novos, de última geração, que irão proporcionar o atendimento a população de Óbidos. Agradeceu a todos que contribuíram com a construção do Hospital Dom Floriano. “Eu não quero mudar o mundo eu quero mudar a vida das pessoas. Nós estamos aqui porque o amor e cristo nos uniram”, finalizou Frei Francisco.

Dom Bernardo também se pronunciou e iniciou comentando: “Hoje é mais um dia histórico para Óbidos, pois quando temos um dia como hoje, temos muitas imagens que passam pela mente da gente. Quando vimos a Santa Casa ficamos muito preocupados, fui atrás e falei com o Frei Francisco que o convidei e ele veio a Óbidos com o Frei Afonso verificar a situação de nosso Hospital, eles aceitaram e assumiram esse desafio na Fé. Os frades aceitaram este hospital e veio primeiro o Frei Joel e depois os outros frades”, comentou. Dom Bernardo continuou sua fala fazendo um histórico do Barco Hospital e a importância para a região salvando vidas através de atendimentos e agradeceu a todos pela viabilização do projeto da Nova Santa Casa de Óbidos.

Em seguida foi descerrada a placa e fita de inauguração da 1º Fase do Hospital Dom Floriano (Santa Casa de Óbidos), com entrega de equipamentos de imagens e diagnósticos e posteriormente, o padres deram as bênçãos aos equipamento e o público presente teve acesso a visitação ao Hospital.

www.obidos.net.br – Fotos Odirlei Santos (01) e Vander N Andrade (02)

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3143-inaugurada-a-1-fase-do-hospital-d-floriano-com-recebimento-de-equipamentos-de-imagens-e-diagnosticos#sigProIde5b49b770b View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.