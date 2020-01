Pré Carnapauxis 2020: Bloco Águia Negra sempre com muita alegria

O Bloco Águia Negra saiu pelas ruas de Óbidos neste domingo (26) arrastando uma multidão de brincantes no esquenta para um dos melhores carnavais de Rua da Amazônia, o Carnapauxis.

O Bloco Águia Negra saiu as 19h25 de frente de sua Sede localizado no Bairro da Cidade Nova, entrou pela Tv. Lauro Sodré, seguindo até a Praça do “Ó” e desceu até a Praça da Cultura, em uma explosão de alegria contagiante, até chegar a Praça da Cultura, onde o povo obidense e das cidades vizinhas se divertiram até as 23h. O que não faltou foi maisena, como podem ver nas fotos.

No próximo domingo, dia 02, será a vez do arrastão do Bloco Xupa Osso, no Pré Carnapauxis obidense.

Www.obidos.net.br → Fotos de Vander N Andrade

VEJA AS FOTOS....



