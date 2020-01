Arcebispo Dom Irineu Roman chega a Santarém

Dom Irineu Roman, arcebispo eleito da Arquidiocese de Santarém, chegou nesta terça-feira, 28, à cidade de Santarém, que será sede da nova Arquidiocese no Regional Norte 2. Aguardado com muita expectativa pelo povo de Deus da região, o primeiro arcebispo metropolitano foi recebido em verdadeiro calor das ovelhas ao redor de seu pastor.

A acolhida – Após a chegada no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca, foi recebido pelo Administrador Diocesano, Padre Odirley Maia, pelo Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, o Vice-prefeito, José Maria Tapajós, pelo Presidente da Câmara de Santarém, vereador Emir Aguiar, pelo Secretário de Governo do Estado, Henderson Pinto, e por padres da diocese e comissão de acolhida.

Na sala de desembarque, foi recepcionado com a música Saudação a Dom Irineu, de autoria do desembargador Vicente Malheiros da Fonseca, filho do maestro Wilson Fonseca, que dá nome ao aeroporto. A canção foi tocada pela Orquestra Jovem Maestro Wilson Fonseca, com regência de Agostinho Fonseca, irmão do compositor. Para os presentes, foi um belo momento.

Em seguida, dom Irineu proferiu suas primeiras palavras em solo santareno, e colocou-se a serviço ao dizer “estou aqui para servir, para trabalhar, junto com essa Igreja viva”, e deu sua benção aos que ali estavam.

Logo depois, percorreu em carreata pelas ruas, onde recebeu inúmeras homenagens nas comunidades. Ao chegar no Seminário São Pio X, foi recebido com o hino de Santarém e o hino da festa, e com a imagem peregrina de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Diocese, seguiu ao auditório, onde ocorreu a cerimonia de acolhida com representantes eclesiais, civis e militares.

Com informações e foto Pascom/Santarém

