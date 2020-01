Prof. Otávio do Canto desenvolve atividades acadêmicas em Universidade da França

As atividades acadêmicas fazem parte do pós-doutorado realizado pelo professor Otávio do Canto na Université Paul-Valery, Montpellier 3, França. Otávio do Canto ficará na França até novembro deste ano desenvolvendo atividades relacionadas ao plano de trabalho "Conflitos Socioambientais e Territórios Vulneráveis na Amazônia Brasileira: A Cartografia Participativa como Instrumento de Empoderamento Social", supervisionado pelo Prof. Dr. Frédéric Leone.

O Pós-doc iniciou em novembro de 2019 e durante esse período o professor participou, em Le Mans Université, da banca de doutorado, em geografia, de Reinis OSIS, orientado pelo Prof. Dr. François Laurent. O doutorando defendeu a tese intitulada “Relations spatiales entre les ressources biophysiques et les dynamiques d’occupation du sol du front pionnier em Amazonie orientale”.

Além de pesquisar referenciais teóricos sobre o tema de seu plano de trabalho o professor participou do curso “Cartografia Participativa”, ministrado pelo Professor Dr. J. C. GAILLARD (University of Auckland – Nova Zelândia), na Université Paul Valery, Montpellier 3, nos dias 12 e 13 de dezembro de 2019.

FONTE: PPGEDAM/UDPa

