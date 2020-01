VOTE na enquete e ajude a escolher o TEMA da Festividade de Sant’Ana 2020

A Coordenação Geral da Festividade de Senhora Sant’Ana 2020, em Óbidos, como forma de promover um maior envolvimento da comunidade está promovendo no período de 31 de janeiro a 10 de fevereiro do corrente ano, uma enquete para a escolha do tema central da Festividade da Padroeira dos obidenses.

Desta forma, você poderá ajudar na escolha do tema deste ano para a Festividade, votando na ENQUETE que estará disponível na página da Festividade no Facebook (Festividade de Santanaobidos) e nos sites de Óbidos.

Vote para escolher um dos temas para a Festividade de Sant´Ana 2020:

- CLIQUE NESTE LINK E VOTE NO TEMA DE SANT´ANA 2020

Temas:

1 - Juventude: Cuidar, servir e amar!

2 - Em Sant´Ana, a juventude reacende sua fé na vida e no amor.

3 - Sant'Ana educadora da fé na juventude.

