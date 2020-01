UFPa divulga o resultado do Processo Seletivo 2020: Confira o Listão

A Universidade Federal do Pará (UFPa) divulgou nesta quinta-feira, dia 30, o listão dos discentes aprovados no Processo Seletivo 2020, sendo que foram quase 7 mil vagas preenchidas em vários curso oferecidos pela UFPa

De acordo com a Universidade, mais de 94 mil candidatos disputaram uma das 7691 vagas para ingressar na UFPA. Neste ano, mais de 175 vagas não foram preenchidas para cursos de licenciatura em campi no interior do estado e também para pessoas com deficiência (PcDs). Neste ano, 98,53% dos aprovados realizaram todo o ensino médio no Pará (G1/Pa).

CONFIRA OS APROVADOS NA UFPA 2020

Mais informações no site da UFPA: www.ufpa.br

Fonte: Ufpa

