NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu em Óbidos o Vereador Nivaldo Aquino

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do vereador e presidente da Câmara Municipal de Óbidos Nivaldo Aquino, neste domingo, dia 2. Segundo informações, Nivaldo Aquino foi encontrado morto em sua lancha na região do Paraná de Baixo e seu corpo foi conduzido para a cidade de Óbidos nesta manhã, onde será feita a pericia para identificar a causa de sua morte.

O Vereador Nivaldo era o atual presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Óbidos, eleito em 11 de dezembro de 2018, para o período 2019-2020 e exercia seu segundo mandato a frente da entidade.

Nossas condolências aos seus familiares!

