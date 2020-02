Organizações civis da Calha Norte participam de capacitação sobre economia solidária

A capacitação será realizada nos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro e fazem parte das ações do Programa Territórios Sustentáveis.

Representantes de associações, conselhos, cooperativas, grupos e demais entidades ligadas às instituições da sociedade civil organizada dos municípios de Oriximiná, Terra Santa e Faro participam no período de 04 a 07 de fevereiro da Oficina de Economia Solidária que será realizada pelo eixo Capital Social do Programa Territórios Sustentáveis. A capacitação foi pensada como estratégia para possibilitar aos participantes conhecimentos quanto a produção, distribuição, consumo, poupança e crédito visando a organização e autogestão.

Durante a capacitação serão trabalhados temas como: às relações humanas nas organizações cooperativas, relações pessoais, valorização do trabalho em equipe, tomadas de atitudes positivas e eficácia profissional; controle financeiro, movimentação de caixa diário, planilha de custos, contas a pagar e receber; administração de custo e formação de preço, como calcular custos fixos, variáveis e lucro em cada produto ou serviço; mercado e distribuição, conquista de mercado, escoamento de produção, fidelização da marca.

Em Oriximiná a oficina será realizada no auditório da Colégio Aprovados, no bairro de Santa Terezinha dia 04 de fevereiro, terça-feira, com início às 8h. Em Terra Santa no auditório do Sistema Nacional de Emprego, Sine no dia 06 de fevereiro, quinta-feira, com início às 8h. No município de Faro, a capacitação será realizada na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, no dia 07 de fevereiro, sexta-feira, com início às 8h.

O Programa Territórios Sustentáveis é uma iniciativa de gestão integrada que busca contribuir para o desenvolvimento territorial sustentável na Amazônia que conta com a colaboração da Agenda Pública, Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam), Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), Mineração Rio do Norte (MRN) e Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

Fonte: Ascom/Teritórios Sustentáveis

