Licitado parte da Infraestrutura para o Carnapauxis 2020

Aconteceu nesta terça-feira, dia 04, a licitação modo Pregão Presencial nº 014, que teve como objeto a contratação de empresas especializadas em prestação de serviços, em: Sonorização; Iluminação; Painel de Led, Palco, Tendas, Banheiros Químicos, Grupo Gerador, Seguranças e Show Pirotécnico, enfim parte da infraestrutura necessária para realização do Carnapauxis 2020, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos – SEMCULT.

A Licitação foi divida em lotes, sendo que várias empresas concorreram ao pleito, entretanto as seguintes empresas foram as vencedoras da licitação, conforme Ata da Licitação (04/02), descrito a seguir.

- IRMÃOS RODRIGUES SHOWS E EVENTOS LTDA-ME, vencedora do Lote 01 (sonorização - sistema de som) com o valor de RS 68.900,00 (Sessenta e oito mil e novecentos reais);

- BANDA ENERGIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA vencedora do Lote 02 (iluminação) com o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais);

- PAULINHO PRODUÇÕES E EXECUÇÕES MUSICAIS LTDA - EPP vencedora do Lote 03 (Painel de Led) com o valor de RS 8.000,00 (Oito mil reais), do Lote 04 (estruturas de palco; grides; disciplinadores e barricadas) com o valor de RS74.000,00 (Setenta e quatro mil reais) e do Lote 05 (tendas)com o valor de RS 40.000,00 (Quarenta mil reais);

- TOMAS SOM & ALMEIDA SERVIÇOS LTDA ME vencedora do Lote 07 (grupo gerador) com o valor de RS 24.300,00 (Vinte e quatro mil e trezentos reais);

- L. J. V. GUEIROS PESSOA PRODUÇÕES ME Vencedora do Lote-08 (seguranças civis) com o valor de RS 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).

Registre-se que o Lote 06 (banheiro químicos) e o Lote 09 (show pirotécnico) foram fracassados, ou seja, não houve vencedor.

A licitação para o serviço de ornamentação do Carnapauxis 2020 será realizada dia 06/02. Quanto à licitação das Bandas e Trios Elétricos, assim que tivermos o resultado publicaremos.

www.obidos.net.br – Foto de Odirlei Santos

