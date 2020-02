Rede Municipal de Educação de Óbidos iniciou o Ano Letivo 2020

As férias acabaram e os alunos da rede municipal de Educação de Óbidos voltaram às aulas nesta quarta-feira, dia 05 de fevereiro, iniciando assim o Ano Letivo de 2020, onde a direção, professores e técnicos das escolas prepararam uma recepção especial para os alunos, com a presença de muitos pais.

Registramos algumas imagens da volta às aulas dos alunos em algumas escolas: Felipe Patroni (Diretora Merian); José Verissimo (Diretora Cristiane); Duque de Caxias e Madalena Printes (Diretora Joiciane Rocha) e São Francisco (Diretora Adrielem Rodrigues), que mostra os alunos sendo recepcionados pela equipe pedagógica de suas respectivas escolas, para uma nova etapa em suas vidas.

O Secretário de Educação do Município de Óbidos, Prof. Jaime, em entrevista coletiva informou que o calendário letivo encerrará no dia 23 de dezembro de 2020, para alunos da zona urbana e terra firme, com alguns sábados letivos, com objetivo de cumprir os 200 dias letivos previstos na legislação.

