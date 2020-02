Semas abre inscrições para candidatos em processo seletivo simplificado

O edital do primeiro Processo Seletivo Simplificado (PSS) da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), em 2020, foi publicado no Diário Oficial do Pará desta sexta-feira (7), com objetivo de tornar pública a seleção de candidatos para diversas funções. A contratação é temporária para os municípios de Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Santarém, Paragominas e Redenção.

As inscrições estarão abertas de 00h01min do dia 10 de fevereiro até as 23h59min do dia 12 de fevereiro deste ano e deverão ser efetuadas, exclusivamente, no site da Sipros. Não há cobrança de taxa.

Foto: Arquivo / Ag. ParáO PSS oferece vagas para assistente administrativo, com remuneração de R$ 998 + benefícios, e para nível superior, com salário de R$ 2.809,37 + benefícios. Os candidatos selecionados vão desempenhar as seguintes funções:

1.Técnico em Gestão de Meio Ambiente – Fiscalização: Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Agrônoma, Geografia e Engenharia Cartográfica;

2.Técnico em Gestão de Meio Ambiente: Engenharia Agrônoma, Geologia, Geografia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia Civil, Engenharia Sanitária, Engenharia Química, Ciências Sociais, Ciências Biológicas, Química Industrial, Engenharia de Minas, Engenharia Cartográfica, Ciências Ambientais, Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Gestão Ambiental);

3.Técnico em Gestão Pública: Administração, Ciências Contábeis, Estatística, Secretariado Executivo;

4.Técnico em Gestão de Informática: Ciência da Computação.

Fonte: Agência Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.