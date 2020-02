Em Óbidos, o Governador do Pará inaugurou 4,4Km de asfalto da PA-437

O Governador do Estado Helder Barbalho cumpriu agenda em Óbidos, no Baixo Amazonas. Chegou de Oriximiná, por volta das 17h, seguiu pela PA-437, até o IFPA – Campus Óbidos, onde foi montado um palco para o evento de inauguração do trecho de 4,4Km da PA-437, e a comitiva do governador foi recepcionada por várias autoridades estaduais, municipais como: vereadores, o Prefeito Chico Alfaia, a Direção do IFPA, entre outras entidades, além a população obidense.

No Palco, a comitiva do Governador formada por deputados e assessores, se juntou as autoridades municipais, onde várias autoridades se pronunciaram, e em seguida, o Governador entregou a chave de um veículo para a direção da Unidade Regional de Educação do município - a 7ª URE, da qual fazem parte Terra Santa, Faro, Juruti, Oriximiná, Curuá e Alenquer.

Em seguida, como forma de agradecimento, o Diretor do Instituto Federal do Pará - Campus Óbidos homenageou o Govenador com uma placa de menção honrosa pelo asfaltamento da PA, que passa em frente ao Instituto e beneficiou toda comunidade. Para o protocolo de inauguração do trecho asfaltado da PA-437 as autoridades reunidas no palco descerraram a Placa de Inauguração.

Várias autoridades se manifestaram durante o evento, e em sua fala o Governador Helder citou que, além da PA-437, outras obras estão sendo realizadas em Óbidos pelo governo estadual, como o Terminal Hidroviário de Passageiros do município, que está sendo reformado pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, com previsão de entrega para este ano. Comentou também sobre o apoio financeiro que está sendo dado pelo Estado para a conclusão do Hospital Dom Floriano e apoio à estrutura de atendimento que será dada ao hospital. Falou sobre a ajuda mensal de 400 mil reais ao Barco Hospital Papa Francisco, proporcionando os atendimentos nos municípios da Calha Norte, entre outras demandas.

Perguntado sobre as demandas futuras para a região, Helder comentou: “Nós estamos trabalhando de modo acelerado no sentido de avançar na pauta das estradas, inclusive a PA-254 está inclusa em empréstimo que somam 350 milhões de reais que devem ser investidos na região oeste do Estado, exatamente para melhorar a malha viária, garantir estradas pavimentadas e prosseguiremos com outras agendas. Aqui em Óbidos a conclusão das obras do Hospital junto com a igreja, o Terminal hidroviário, para que o Estado possa garantir as conquistas esperadas pela população obidense”.

Serviços da PA-437

A rodovia PA-437, em seus 4,4km de asfalto, recebeu serviços de terraplanagem, instalação de rede de drenagem de águas da chuva, acostamento, meio-fio, sinalização horizontal e vertical, e iluminação, garantindo qualidade e durabilidade ao serviço executado.

O asfalto facilitará o tráfego de veículos de pequenos e grande porte e beneficiará diretamente o IFPA – Campus Óbidos, reivindicação antiga dos alunos dessa instituição, como também o Aeroporto, as comunidades e sítios existentes nesse perímetro, próximos a cidade.

Após a cerimônia o Governador seguiu para Santarém, onde será inaugurada uma agência da Caixa Econômica Federal.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3185-em-obidos-o-governador-do-para-inaugurou-4-4km-de-asfalto-da-pa-437#sigProIdc717d29083 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.