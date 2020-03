IFPA – Campus Óbidos abre edital de seleção para Curso Técnico em Informática

O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA – Campus Óbidos, no uso de suas atribuições legais, torna pública a realização do Processo Seletivo – 1ª Edição de 2020, para Curso Técnico em Informática, curso de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na forma de oferta Integrada – PROEJA, modalidade de ensino presencial, para preenchimento de 40 (quarenta) vagas para ingresso no 1° semestre de 2020.

O processo seletivo para o Curso será por ordem de inscrição e sistema de cotas. As vagas do curso são destinadas a candidatos concluintes do Ensino Fundamental ou equivalente com idade mínima de 18 anos no ato da inscrição.

O período de inscrição acontecerá de 02/03/2020 até 13/03/2020, quando o(a) candidato(a) deverá realizar sua inscrição presencial das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, exclusivamente no seguinte local: IFPA Campus Óbidos, situada à Rodovia PA 437, Km 02, S/Nº, município Óbidos-PA. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As informações referentes à inscrição, seleção, resultado e matrícula, bem como toda e qualquer alteração deste Edital serão publicadas no site www.obidos.ifpa.edu.br, e nos quadros de avisos localizados no interior do Campus Óbidos.

Mais informações no EDITAL.

