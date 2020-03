10° Torneio Aberto do Interior foi realizado em Óbidos

Durante dois dias, 28 e 29 de fevereiro, no Estádio Arizão, em Óbidos, foi realizado o 10° Torneio Aberto do Interior promovido pela Prefeitura de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – Semel, do qual participaram 34 equipes que se enfrentaram nas disputas durante os dois dias.

A Abertura aconteceu na sexta-feira, dia 28, com a presença de secretários municipais e do Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, quando os times das regiões de várzea e terra firme se apresentaram, dando assim início do certame.

Nesta nova Edição do Torneio, o grande campeão foi o time do Flamengo da comunidade Jerusalém, que conseguiu vencer o certame depois de disputar o título com as 34 equipes que participaram do torneio.

Contexto

O Torneio Aberto do Interior surgiu na década de 70, durante a administração do ex-prefeito Haroldo Tavares, o qual era realizado no Estádio General Rego Barros, onde é hoje a Praça da Cultura, sendo que nessas edições, mais de 100 clubes participavam do torneio que eram realizados em dois dias. Participavam, não só times do município de Óbidos, mas de outros municípios da região do Oeste do Pará.

