O Conto “Terra Anfíbia” de Romualdo de Andrade ganha o prêmio Off Flip de Literatura

Os coordenadores do Prêmio Off Flip de Literatura 2020 realizado na cidade de Paraty, Rio de Janeiro, divulgaram nesta quarta-feira, dia 11, os vencedores na modalidade CONTO, e o vencedor foi o obidense Romualdo de Andrade Filho com o conto: “Terra Anfíbia”.

Segundo Romualdo, o Conto “Terra Anfíbia” discorre sobre o processo criativo do escritor e das memórias com que podem servir de fonte para a sua criação. Neste conto, em busca de inspiração ou de alguma forma que possa transpor seu bloqueio criativo, um escritor refugia-se na casa em que crescera, no Igarapé Grande, região do Lago Grande, no município de Juruti. Em companhia de seu cachorro, todos os dias, como em uma espécie de ritual, deixa a máquina de datilografar à sua espera e pronta para que, em algum momento, possa voltar a escrever e assim furar o bloqueio que o mantém inerte há algum tempo. Numa manhã, ao observar a paisagem coberta por uma espessa neblina, as palavras começam a lhe fluir. Vai até à máquina de escrever e, ao tentar colocar no papel a paisagem observada, a narrativa é bruscamente interrompida por vozes que vêm do interior da casa. Confuso, e ainda sem saber a origem das vozes, começa a imaginar que os eventos fantásticos, narrados por sua avó, fazem sentido: rememora a infância passada naquele local e tenta reconstruir a epopeia dos portugueses na época da Cabanagem que procuram refúgio no coração da Amazônia.

Romualdo de Andrade é obidense formado em Administração pela PUC-Campinas, cursa atualmente licenciatura em História da Universidade Mackenzie - SP.

Os contos e poemas selecionados serão publicados em livro impresso a ser lançado durante a FLIP e também em e-book, com download gratuito aos leitores.

Os primeiros colocados em conto e poesia ganharão também residência literária de duas semanas em Paraty e bolsa de criação no valor de 2 mil reais (além de terem transporte, estadia e alimentação custeados). O vencedor no gênero infantojuvenil terá seu texto publicado em livro ilustrado, com lançamento durante a FLIP.

A comissão julgadora foi formada por Flávio de Araújo, Olga Yamashiro e Ovídio Poli Junior. O evento de premiação acontecerá no Sesc Paraty, durante a Festa Literária Internacional de Paraty.

Prêmio Off Flip

O Prêmio Off Flip de Literatura de Pataty, no Rio de Janeiro, foi criado pelo escritor Ovídio Poli Junior, que entre 2006 e 2013, foi coordenador literário do Circuito Off Flip, evento paralelo e complementar à Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), com entrada gratuita e franqueada ao público. A partir de 2014 o Prêmio passou a integrar a programação da Off Flip das Letras.

O Prêmio tem por objetivo estimular a criação literária em língua portuguesa. Tem também como horizonte divulgar o trabalho e viabilizar a vinda dos autores vencedores a Paraty durante o período da FLIP.

