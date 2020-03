Ministério da Saúde habilita Centro de Atenção Psicossocial de Óbidos

A Secretaria de Saúde de Óbidos – Semsa conseguiu habilitar o “Centro de Atenção Psicossocial – Caps”, unidade mantida com recursos próprios da Secretaria, o qual foi reconhecido pelo Ministério da Saúde de acordo com as normas vigentes que atendem ao programa, garantindo assim, repasse de recursos federais.

Atualmente o serviço atende mais de 500 pessoas cadastradas, já existe há mais de 10 anos no município, porém a aprovação da regularidade de suas atividades era necessária para conseguir a captação de recursos que incrementam 28 mil reais aos valores recebidos pela Secretaria de Saúde para custeio complementar dos serviços de assistência que já são realizados.

A habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde é fruto do trabalho sério realizado pela equipe multifuncional que atendeu todos os parâmetros de funcionalidade exigidos pelo Ministério. O Centro de Atenção Psicossocial foi aprovado em agosto de 2018, passando a ser habilitado a receber o custeio do Ministério da Saúde a partir de janeiro de 2020. Entre as exigências da equipe da Sespa, que coordenou as avaliações e visitas técnicas de inspeção, estava a composição completa da equipe de assistência que conta com 01 enfermeiro, 01 pedagoga, 01 psicólogo, 01 artesão, 01 farmacêutica, 01 assistente social, 02 técnicas de enfermagem, 01 médica clínica geral, 01 psiquiatra, além da equipe de apoio com 02 administrativos e 01 auxiliar de serviços gerais.

Segundo Nathália Rodrigues – Secretária Municipal de Saúde, Óbidos é o único município do Baixo Amazonas que possui o CAPS com a equipe completa, inclusive com médico especialista. “Além da equipe multiprofissional completa, melhorias na assistência farmacêutica, no espaço físico do imóvel, assistência hospitalar a pacientes em surto, visitas domiciliares frequentes, foram outros critérios que contribuíram para o parecer favorável do Ministério da Saúde na habilitação do Centro de Atenção Psicossocial Tipo I (Caps I) ”- finalizou Nathália.

FONTE: Ascom/Pmo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.