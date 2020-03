Escolas vencedoras do Festival de Bandas e Fanfarras 2019 recebem premiação

As Escolas de Óbidos Guilherme Lopes Barros e São Francisco foram vencedoras em duas categorias: Banda de Percussão e Fanfarra Simples, respectivamente.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar entregou nesta quinta-feira, 12, as premiações das escolas campeãs do XIII Festival de Bandas e Fanfarras, coordenado pelo Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), ligado à Secretaria Municipal de Cultura (Semc), da Prefeitura de Santarém no período de 13 a 15 de setembro de 2019. Como incentivo aos vencedores, foram entregues instrumentos musicais que reforçarão as bandas.

Os secretários municipais Luis Alberto Figueira (Cultura) e Mara Belo (Educação) e o coordenador do NEL, José Maria Lira, acompanharam o prefeito na solenidade que reuniu os vencedores no Theatro Victoria. “O festival de bandas e fanfarras de Santarém representa hoje o maior evento do gênero na região, reunindo representantes de vários municípios do Oeste do Pará, incentivando a musicalização nas escolas públicas”, enfatizou Lira.

Além da zona urbana, participaram escolas da região de rios de Santarém e de municípios vizinhos como Alenquer, Belterra, Itaituba, Óbidos e Oriximiná.

Em seu pronunciamento, o prefeito Nélio Aguiar enalteceu as 29 escolas participantes no festival, destacando o esforço de todos os 24 concorrentes, consolidando a competição com sucesso de público no estádio Colosso do Tapajós e possibilitando abrir diálogo para que o Governo do Pará, através da Secretaria Estadual de Cultura possa tornar-se parceira na organização.

Antes da premiação, o prefeito aproveitou para anunciar melhorias já autorizadas para a Escola Municipal Ubaldo Corrêa, que foi a campeã na categoria Banda de Música. “Nós já autorizamos a secretária Mara Belo a abrir licitação para a reforma total da Escola, inclusive a quadra esportiva com cobertura, além da construção de uma sala de música. Dessa forma, oferecemos melhor qualidade para o aprendizado e incentivo aos talentos musicais dos alunos”, ressaltou Nélio Aguiar.

Confira os vencedores:

Banda de Percussão

1º lugar: Escola Guilherme Lopes Barros (Óbidos -313,0 pts) - 2 caixas tenor, 2 bumbos de afinação, 1 quadriton e 1 par de prato.

2º lugar: Escola Dra. Maria Amália Queiroz De Sousa (310,6 pts) - 2 caixas tenor, 1 bumbo de afinação, 1 quadriton e 1 par de prato.

3º Lugar: Escola Princesa Izabel (298,4 pts) - 2 caixas tenor, 1 bumbo de afinação e 1 par de prato.



Fanfarra Simples

1º Lugar: Escola São Francisco / Óbidos (352,0 pts – 145,6 no aspecto musical) – 2 trombones, 3 trompetes, 2 cornetas Sib e 2 cornetões Sib

2º Lugar: Escola Lírio dos Vales/Uruarí-Lago Grande (352,0 – 145, no aspecto musical) – 2 trombones, 2 trompetes, 2 cornetas Sib e 2 cornetões Sib

3º Lugar: Escola Vila Nova/Vila Nova-Lago Grande (351,4 PONTOS) – 1 trombone , 1 trompete, 2 cornetas Sib e 2 cornetões Sib



Banda de Música

1º Lugar: Escola Dep. Ubaldo Corrêa (383,7 pts) - 3 trombones, 3 trompetes e 1 euphonium.

2º Lugar: Escola Frei Ambrósio (382,0 pts) - 2 trombones, 1 trompete e 1 euphonium.

3º Lugar: Escola Maria de Lourdes (381,4 pts) - 3 trombones, 3 trompetes e 1 euphonium.

