Unidade Básica de Saúde Fluvial de Óbidos está em fase de acabamento

As Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) são embarcações que comportam Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESFF), providas com a ambiência, mobiliário e equipamentos necessários para atender à população ribeirinha da Amazônia Legal, financiado pelo Ministério da Saúde, no caso de Óbidos viabilizada através do convênio nº 118848180001/17-036/Óbidos. Elas buscam responder às especificidades dessa região, garantindo o cuidado às populações ribeirinhas como previsto na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

O Município de Óbidos foi contemplado com uma UBSF, a qual está sendo construída em um estaleiro em Manaus, no Amazonas e segundo informações da Assessoria de Comunicação de Óbidos, através da Secretária de Saúde, Nathália Rodrigues , “A construção está com 85% já concluída e estará em breve a disposição da população ribeirinha de Óbidos. A embarcação já está em fase de acabamento, com a parte estrutural toda pronta, sala de máquinas com grupos geradores e bombas instalados, faltando apenas concluir as partes, elétrica, hidráulica, pintura, forro e acessórios finais”.

Ambientes

Conforme descrito no Site do Ministério da Saúde, a UBSF deve ter, minimamente: Consultório médico; Consultório de enfermagem; Consultório odontológico; Ambiente para armazenamento e dispensação de medicamentos; Laboratório; Sala de vacina; Banheiros; Expurgo; Cabines com leitos em número suficiente para toda a equipe; Cozinha; Sala de procedimentos e Identificação segundo padrões visuais da Saúde da Família, estabelecidos nacionalmente.

Equipe de Saúde da Família Fluvial

A equipe que atua na embarcação (UBSF) deverá ser composta, minimamente, por um médico, um enfermeiro, um técnico de saúde bucal e um bioquímico ou técnico de laboratório. Para garantir a maior qualidade do cuidado e resolutividade, considerando a especificidade territorial da população ribeirinha que a torna singular, o município pode solicitar a ampliação da equipe com profissionais.

Foto da UBSF da Ascom / Óbidos.

