Porto de Óbidos terá restrições para transportes interestadual

Aconteceu nesta terça-feira, dia 24, uma entrevista coletiva concedida pelo Prefeito de Óbidos Chico Alfaia, a Secretária de Saúde Natália Tavares e o Comandante da 29° CIPM - Maj. Samarone, os quais falaram sobre as medidas que estão sendo tomadas no município de Óbidos para prevenir contra a pandemia COVID-19.

Os principais assuntos discutidos na coletiva foram as medidas que estão sendo tomadas para evitar reuniões, festas, abertura de bares, torneios de futebol, etc, sendo que a PM vai intervir no sentido eliminar concentração de pessoas, sempre no sentido de garantir confinamento e evitar a CONVID-19.

Outro assunto muito debatido foi a questão da atracação de Embarcações vindas de Belém e Manaus com passageiros que atracam no porto de Óbidos. Nesse sentido o Comandante Maj. Samarone informou que todo o transporte público interestadual está suspenso e a PM, com o apoio da PMO, farão a fiscalização baseado no Decreto 609/2020, do Governo do Estado que proibiu o transporte interestadual.

O prefeito Chico Alfaia, durante a coletiva recebeu uma informação que as embarcações que estão saindo de Manaus, vindo pra Óbidos, não trarão passageiros, somente carga, segundo Henderson Pinto - representante do Estado na Região.

Nathália informou que as embarcações quando atracam em Óbidos, servidores da Secretaria de Saúde monitoram as pessoas que descem, os quais são instruídos a ficarem em quarentena. Apelou para que o povo obidense fiquem em casa cumprindo o isolamento social, a melhor forma de não se expor ao COVID-19.

Segundo o Comandante da PM, a fiscalização será rígida, baseadas nas proibições dos decretos do Governo do Pará e da PMO, no sentido de evitar aglomerações, assim como a atracação de embarcações em Óbidos.

CLIQUE AQUI PRA VER A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA.

