Óbidos em isolamento social na prevenção ao COVID-19

Estamos vivendo um momento muito delicado por conta da pandemia do novo coronavírus que assola o Brasil e o mundo. O momento é de cautela, de isolamento social e muita higiene, justamente para que não aconteça no nosso município, estado e país, o que está acontecendo na Europa, que já morreram milhares de pessoas.

Em Óbidos, várias medidas de prevenção foram tomadas acompanhando os decretos do Governo do Estado do Pará e o isolamento social foi acatado por muitos obidenses que se afastaram das ruas, praças e outros logradouros públicos, mesmo não apresentando nenhum caso suspeito de coronavírus na cidade.

Na tarde desta terça-feira, dia 24, registramos algumas imagens pelas Ruas e logradouros públicos de Óbidos, que mostram a cidade quase deserta.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

