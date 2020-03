Grupamento Aéreo e Fluvial de Segurança Pública fiscalizam rios do Pará

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e o Grupamento Fluvial (GFlu), ambos vinculados à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (Segup), continuam atuando para impedir que embarcações, vindas de outros estados, sejam impedidas de ingressar no Pará. A medida segue o decreto governamental que visa impedir a disseminação do novo coronavírus no Estado.

Nesta sexta-feira (27), ainda nas primeiras horas da manhã, uma reunião entre os agentes dos grupamentos, fluvial e aéreo, com o Comando do Policiamento Regional Militar I (CPRM I) definiu o segundo dia de atuação. As fiscalizações se concentraram nas localidades de Faro, Terra Santa, Juriti Velho e fronteira de Inhamundá, pertencente ao estado do Amazonas.

Com o emprego do helicóptero, é mais eficaz e célere a visualização das embarcações. A integração entre as forças de segurança pública proporciona que policiais militares, em lanchas, se desloquem até onde a embarcação está localizada e averiguem se o barco ou navio faz viagens transportando paraenses ou se pertence a outro Estado.

De acordo como secretário de segurança pública do Pará, Ualame Machado, a população pode estar ciente de que o trabalho está sendo feito fortemente para orientar a população e tranquilizar a todos que a segurança pública e o controle do novo coronavírus no Pará será mantido.

“Objetivando dar cumprimento ao decreto governamental, o Sistema de Segurança Pública está trabalhando muito fortemente no controle das nossas fronteiras e também dos nossos portos. Nós estamos com equipes na fronteira do estado do Amazonas, por exemplo, contendo a vinda de embarcações de outros Estados, para que não possam adentrar sem controle no nosso território paraense. Nós temos aeronaves, helicópteros, avião, equipe da Polícia Civil, Polícia Militar, juntamente com a vigilância sanitária coibindo qualquer entrada irregular no nosso Estado. Também estamos atuando com o Grupamento Fluvial na orla de Belém e Região Metropolitana fiscalizando embarcações, divulgando nosso serviço à sociedade, orientando além dos portos que circundam a nossa capital”, enfatizou Ualame Machado.

Primeira atuação

Na quinta-feira (26), no final da tarde, uma embarcação de passageiros vindos do Amazonas estava ultrapassando a fronteira do Pará. De imediato, o Graesp deu início às buscas e assim que foi localizada, houve a atuação dos agentes do Grupamento fluvial que chegaram ao local de lanche. Após a ação policial, embarcação e passageiros retornaram para o Amazonas.

FONTE: Agência Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.