NOTA DE FALECIMENTO: Faleceu em Óbidos o Sr. Valdir Matos

É com grande pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Valdir Matos, nesta sexta-feira, dia 27, em Óbidos. Sr. Valdir Matos nasceu em Óbidos em 12 de abril de 1922, pai de 17 filhos, foi um ícone da cultura Obidense, o qual era um exímio confeccionador de máscaras de papel utilizadas pelos Mascarados Fobós, um dos principais personagens do carnaval obidense, o Carnapauxis.

A Imagem desta matéria é de 1915, quando o Sr. Valdir foi homenageado durante o Carnapauxis pelo Bloco Serra da Escama, do Bairro da Prainha, em Óbidos, o morava.

Nossos Sentimentos aos seus familiares!

