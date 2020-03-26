Navio VIP volta a operar na linha Óbidos – Santarém

Conforme Informativo do NAVIO VIP publicado em suas redes sociais, informa que a o Navio volta a operar na Linha Óbidos – Santarém – Óbidos a partir desta segunda-feira, dia 30, com algumas restrições.
Veja o Informativo na íntegra.
INFORMATIVO NAVIO VIP
NA SEMANA DE: 30.03.2020 ATÉ 03.04.2020, IREMOS FAZER 2 VIAGENS PARA SANTARÉM.
SEGUNDA E QUARTA: SAINDO DE ÓBIDOS ÀS 22h.
TERÇA E QUINTA: SAINDO DE SANTARÉM ÀS 19h
TRANSPORTANDO PASSAGEIROS COM CAPACIDADE REDUZIDA E MANTENDO TODOS OS PROTOCOLOS DE PREVENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO RECOMENDADAS CONTRA O COVID 19.
LEVANDO TAMBÉM CARGAS EM GERAL, ENCOMENDAS E VEÍCULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E CAMINHONETES (PICAPE).
OBS: AS VIAGENS DE SEXTA, OBI/STM E DE DOMINGO STM/OBI, CONTINUAM SUSPENSAS.
INFORMAÇÕES: 93-99151-0238 / 93-99122-7415 / 93-99194-6032.BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS