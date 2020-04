Primeiro óbito da Covid-19 no Pará aconteceu em Alter do Chão, Santarém

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) comunicou nesta quarta-feira (01), o primeiro óbito por Covid-19. A morte ocorreu no dia 19 de março, na vila de Alter do Chão, Santarém. Uma senhora de 87 anos, que se encontrava acamada em domicílio há 10 anos e teve contato com pessoas vindas de fora do Pará.

A amostra foi coletada e o exame foi realizado em laboratório privado e somente foi notificado à secretaria municipal de saúde de Santarém após o óbito. Informada, apenas no dia 25 de março, a Sespa conduziu inquérito epidemiológico e concluiu por validar o óbito por Covid-19.

FONTE: SESPA

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.