Em Juruti, faleceu um paciente de 60 anos que estava com suspeita de Coronavírus

Faleceu nesta quarta-feira, 01, em Juruti, um paciente de 60 anos que estava internado no Hospital Municipal, sob suspeita de CoronavÍrus. A prefeitura divulgou a seguinte comunicado:

COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUTI

É com pesar que a Prefeitura de Juruti, por meio da Semsa - Secretaria Municipal de Saúde, informa que o paciente de 60 anos, internado no Hospital Municipal, sob suspeita de Coronavirus, faleceu por volta das 4h30 desta quarta-feira, 01/Abril.



Ontem, o quadro clínico do paciente se agravou subitamente. Ele recebeu todos os procedimentos necessários, inclusive com ventilação mecânica, foi assistido por uma equipe de 4 médicos, porém, não foi possível estabilizá-lo. A Semsa estava aguardando a liberação de um leito de UTI em Santarém para a transferência do paciente.



Informamos ainda que a liberação do corpo seguirá todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.



A Secretaria de Saúde já solicitou à Sespa - Secretaria de Estado de Saúde, celeridade na liberação do resultado do exame do referido paciente, que só é feito no Laboratório Central, em Belém.



Comunica também que os testes rápidos só estarão disponíveis no mercado daqui a 15 ou 20 dias, conforme contato com as empresas fornecedoras.



Prefeitura de Juruti

Secretaria Municipal de Saúde

Coordenadoria de Comunicação

FONTE: Comunicação Prefeitura de Juruti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.