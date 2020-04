É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Antônio Simeão Soares Canto, mais conhecido pelos amigos como “Tonico Canto”, nesta sexta-feira, dia 10. Tonico Canto veio a óbito aos 101 anos em sua Fazenda Caridade, região do Salé, no município de Juruti.

Pedimos a Deus que conforte o coração de seus filhos, netos, bisnetos, genros e noras, parentes e amigos neste momento de dor.

Nossos sentimentos a todos os familiares!

