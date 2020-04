Em Óbidos, programação da Semana Santa está sendo transmitida por redes sociais

Celebração da Paixão do Senhor (Sexta-feira Santa).

Nesta sexta-feira, dia 10, aconteceu em Óbidos, na Catedral de Sant´Ana, a Celebração da Paixão do Senhor, presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, acompanhado por vários sacerdotes. Diferentes dos outros anos, a missa foi celebrada com a ausência do público por conta das restrições, em virtude da Pandemia.

Segundo Dom Orani, “A Sexta-feira Santa é o segundo passo dentro do tríduo pascal. Inicia com o silêncio e se conclui com imposição das mãos e em silêncio. É um dia de jejum e abstinência do povo de Deus para que seja também colocado como intenção neste dia de jejum e oração o fim da contaminação pelo vírus que está causando a atual pandemia. É um dia de amorosa contemplação do sacrifício cruento de Jesus, fonte da nossa salvação. É o dia que a Igreja celebra a morte vitoriosa do Senhor”.

A Missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e as fotos seguintes foram cedidas pela Diocese de Óbidos.

Missa da Quinta-Feira Santa (Ceia do Senhor)

A liturgia da Quinta-feira Santa é um convite a aprofundar concretamente no mistério da Paixão de Cristo, já que quem deseja segui-lo deve sentar-se à Sua mesa e, com o máximo recolhimento, ser espectador de tudo o que aconteceu na noite em que iam entregá-lo.

Em Óbidos, a Missa foi presidida por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, que não teve público por conta das medidas restrição de público, devido a Pandemia.

A missa foi transmitida AO VIVO para a população pelas redes sociais, da qual recebemos algumas fotos da Diocese e estamos postando a seguir.

Fanpage da Diocese:

https://www.facebook.com/diocesedeobidos/

Fotos cedidas pelo Diácono Rodrigo

