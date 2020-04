Na manhã deste domingo, dia 12, a Paróquia de Sant´Ana realizará a bênção do Santíssimo pelas ruas de sua paróquia, o qual percorrerá por diversas ruas e Bairros de Óbidos, sindo da Catedral de Sant´Ana. Os organizadores do evento pedem que as pessoas que coloquem um pano branco em suas janelas, para receber o Santíssimo, por onde passar.

Confira o percurso no Mapa divulgado pelos organizadores.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.