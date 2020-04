ÓBIDOS: BOLETIM INFORMATIVO COVID-19 (14/04)

Em mais um Boletim Informativo Covid-19 foi divulgado nesta terça-feira, dia 14 de abril, as 19h, pela Secretaria de Saúde de Óbidos, em um coletiva, onde estavam presentes o Prefeito Chico Alfaia e a Secretária Nathália Tavares, os quais abordaram vários assuntos.

Entre os assuntos tratados, foi informado que Óbidos já possui 02 Casos Suspeitos, 03 Casos em Análise e 54 Pessoas em Monitoramento. Foi informado também que um dos casos suspeitos veio a óbito e que estão esperando os resultados dos exames que foram enviados à Sespa. Nathália informou que não existe nenhum caso confirmado em Óbidos.

Foi comentado sobre a prorrogação do Decreto que trata do Combate ao Coronavírus e também sobre a adesão dos obidenses ao isolamento social, que segundo o Prefeito está aquém do esperado, pois chegou ao pico de 57% no dia 12, mais que no dia 13 baixou para 45%, o qual apelou para que as pessoas fiquem em casa.

Conforme informação da Secretaria de Saúde:

- CASO SUSPEITO: Pessoa com febre e pelo menos 1 sinal ou sintoma respiratório, que nos últimos 14 dias tenha viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem.



- CASO EM ANÁLISE: Se dão quando o município realiza a notificação por qualquer Síndrome Gripal Grave (Ex: Um paciente com pneumonia). A SESPA inclui a notificação e avaliação da amostra biológica também para o Coronavírus-COVID-19, além de vários outros tipos de gripe. Por isso, o caso em análise entra no boletim, mas não se trata especificamente de suspeita para o Coronavírus-COVID-19.

Fonte: Secretaria de Saúde

