SESPA confirmou o primeiro caso de Covid-19 em Óbidos

A Secretaria do Estado do Pará - SESPA divulgou nesta terça-feira, dia 14, por volta das 23h30 um Boletim Epidemiológico do Covid-19, o qual confirmou o 1º Caso de Covid-19 em Óbidos, que é um jovem de 21 anos de idade.

Diante do fato, no mesmo instante a Prefeitura de Óbidos publicou uma Nota de Esclarecimento e também um Boletim, informado do caso positivo do Covid-19 em Óbidos, conforme estamos publicando.

BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 14.04.2020 às 23:30h.

Nota de Esclarecimento.

A Prefeitura Municipal de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Saúde informa que, tomou conhecimento a partir da divulgação do Boletim Epidemiológico da Secretaria do Estado do Pará, no dia 14 de abril de 2020, às 23:30 h, do primeiro caso positivo para o corona vírus - COVID-19, no município de Óbidos. O caso foi notificado como suspeito dia 09 de abril de 2020, e o atual estado de saúde do paciente é estável, ainda está em isolamento domiciliar e em plena recuperação.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos/Ascom/Óbidos

A seguir o Boletim da SESPA (14/03)

