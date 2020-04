Confira as viagens do Navio  VIP Óbidos – Santarém - Óbidos

Por conta da Pandemia de Covid-19, as linhas Óbidos – Santarém – Óbidos ficaram alteradas e as embarcações que fazem essa linha modificaram suas programações se alinhando aos Decretos Estadual e Municipal que falam sobre as viagens entre outros os municípios.

Diante disso, o Navio VIP publicou a sua programação para esta semana, veja:

INFORMATIVO NAVIO VIP

Viagens Confirmadas:

22/04/2020, na quarta-feira, de Óbidos para Santarém, saindo meia noite!

23/04/2020, na quinta feira, de Santarém para Óbidos, saindo as 19h.

Levando e Trazendo passageiros com quantidade reduzida, cargas, veículos e encomendas.

Navio Vip

Navegação de Qualidade

"É Deus que nos faz Prosperar"

93-99151-0238 / 93-99122-7415 / 93-991946032

