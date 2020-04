ÓBIDOS: Boletim Informativo Covid-19 (23/04)

A Secretaria de Saúde divulgou nesta quinta-feira, dia 23, mais um Boletim da Covid-19 em Óbidos, que você pode conferir na imagem acima. Houve também a coletiva, com a presença do Prefeito e da Secretária de Saúde, para divulgar o Boletim e as ações que estão sendo tomadas por conta da Pandemia do Corona Vírus.

Durante a coletiva foi destacado os quatro casos suspeito que aparecem no boletim, os quais estão aguardando o resultado dos exames. Outro assunto comentado foi as grandes filas que estão se formando em frente as lotéricas, tornando-se aglomerações. Segundo o Prefeito Chico Alfaia, houve uma reunião nesta quinta-feira (23) com os donos das lotéricas e para definirem estratégias e diminuir as filas, sendo que foi publicado um decreto que define as orientações, e os horário para atendimento nessas instituições que ficou de 08h as 16h, com distribuição de senhas. Informou também que o local será higienizado para diminuir a possibilidade de contágios.

DESCRIÇÃO DO BOLETIM INFORMATIVO COVID-19

Atualizado no dia 23.04.2020 às 19h.

- CASO DESCARTADO: Pessoa que se enquadra nos sinais e sintomas do COVID-19, mas teve resultado negativo no teste.

- CASO CONFIRMADO: Pessoa com sintomas (critério clínico), que teve teste positivo (critério laboratorial) e foi exposta ao vírus (critério epidemiológico).

- CASO RECUPERADO: Caso confirmado sem sinais e sintomas da doença, em bom estado geral de saúde, após cumprimento de 14 dias de isolamento domiciliar.

- ÓBITO: Caso confirmado, pelo Coronavírus (COVID-19) que evoluiu a óbito.

- CASO SUSPEITO (em análise): Pessoa com febre e pelo menos 1 sinal ou sintoma de agravo respiratório, que nos últimos 14 dias tenha viajado ou teve contato com alguém que chegou de viagem de lugares que possuem casos positivos de COVID-19

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos

