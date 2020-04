Escola São José divulga o calendário de entrega dos cartões de alimentação

A Escola da Escola Estadual São José divulgou esta semana o cronograma de entrega dos cartões de vale alimentação fornecido pelo Governo do Estado, sendo que a partir desta sexta-feira, dia 24, iniciarão as entregas aos pais ou responsáveis dos alunos regularmente matriculados na Instituição de Ensino e irá até o dia 30 de abril(quinta-feira), conforme cronograma divulgado pela Direção da Escola.

Conversamos com o Professor Cristina Barros, da Escola Estadual São José, a qual nos passou o seguinte comunicado e cronograma de entrega dos vales alimentação, postados a seguir:

“COMUNICADO:

A Direção da Escola Estadual de Ensino Médio São José, comunica aos pais e/ou responsáveis dos alunos regularmente matriculados nesta Instituição de Ensino, que a partir do dia 24 de abril (sexta feira) estará fazendo a entrega do vale alimentação destinado pelo Gorerno Estadual. Na oportunidade, informa que o aluno sendo menor de 18 anos quem devera comparecer a escola é seu responsável portando carteira de identidade (RG), sendo o aluno maior de 18 anos, ele mesmo poderá receber o vale alimentação, portando também seu documento de identificação(RG).

Considerando o atual momento pelo qual estamos passando, informamos ainda que a entrega do Vale Alimentação seguirá um cronograma com os dias, horários e as turmas que deverão receber no dia especificado, evitando assim aglomeração de pessoas.

Seguindo ainda as normas de segurança, solicitamos que as pessoas que forem receber a referido vale que utilizem máscara, seguindo o decreto de obrigatoriedade deste item de prevenção a COVID-19.

Pedimos a compreensão e colaboração de todos, enfatizando que todos os alunos matriculados na Escola São José neste ano letivo irão receber o Vale Alimentação.

Duvidas: (93 99144-5596)”

De acordo com a Seduc, os vales serão pequenos cartões magnéticos, que poderão ser trocados por gêneros alimentícios. Apenas os estabelecimentos comerciais credenciados pelo Governo do Estado poderão aceitar o cartão.

VEJA O CRONOGRAMA DE ENTREGA

