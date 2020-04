ÓBIDOS: Decreto estabelece novas regras de funcionamento de Casas Lotéricas

O Prefeito Chico Alfaia, assinou no último dia 23, o decreto municipal 186, que determina o funcionamento das casas lotéricas e postos de “caixa aqui” de Óbidos com normas de prevenção de combate ao novo coronavírus (covid-19).

Segundo o decreto, fica determinado que tais estabelecimentos funcionarão nos horários de 08h às 16h, com atendimento diário de 180 pessoas por casa lotérica e 50 pessoas nos postos de “caixa aqui”.

Será obrigatório o uso de máscara de proteção, tanto para funcionários como para clientes, quem não estiver usando esse acessório de proteção, não poderá entrar nesses locais.

O decreto estabelece também a Implantação de estratégias de gestão e controle dos pontos de espera utilizados pelo público, com orientações por meio de cartazes, faixas e elementos de sinalização no solo, delimitando a distância mínima de 1,0 (um) metro entre pessoas, seja em filas, locais de espera ou em áreas externas do estabelecimento, a fim de evitar aglomerações.

Fica determinado também, que de segunda à sexta-feira no horário de 19h às 23h, agentes da Secretaria Municipal de Saúde estarão realizando a desinfecção desses locais. Por esse motivo e como medidas de segurança e prevenção, será proibida a permanência de pessoas não autorizadas nestes locais.

Entre as novas medidas, o decreto prevê a unificação das decisões tomadas pelo estado e município, visando atender as necessidades da população, limitando os riscos de contaminação ao coronavírus (covid-19).

FONTE: ASCOM/Óbidos

