Prefeitura realiza sanitização em pontos de aglomeração na cidade de Óbidos

A Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Saúde iniciou na noite desta segunda-feira (27), a sanitização de vários pontos da cidade. Os locais que foram senilizados são considerados ambientes de aglomeração de pessoas, por isso, estão sendo priorizados. Trata-se das casas lotéricas e “caixa aqui”, praças e alguns lugares no centro comercial.

A ação está sendo realizada por técnicos treinados da Secretaria de Saúde equipados com EPIs (equipamento de proteção individual) utilizando pulverizadores com produtos químicos para higienizar tais locais. A SEMSA informou que este trabalho faz parte da campanha de combate a disseminação do novo coronavírus (covid-19) na cidade, por este motivo será realizado todas as noites de segunda a sexta-feira.

Os locais sanitizados poderão ser acessados com mais tranquilidade pela população. Ainda assim, a vigilância sanitária pede aos obidenses que continuem seguindo as orientações de combate ao coronavírus (covid-19).

